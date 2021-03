Bitcoinbedrijf: te strenge eisen DNB zijn inbreuk op privacy

Ja jij snapt dat wel. En er is geen enkel buitenland waar het allemaal wel anders kan he?

Nederland mist op elk crypto terrein de boot (zakelijk/bancair) terwijl Estland, Korea, CHina en ook de USA volop meelopen ook al hebben de federale banken er weinig zicht op.



Tegelijkertijd zijn de burgers in Nederland vooroplopend met crypto en kom je ze op allerlei fora tegen. Hele studenten klassen hebben elk een wallet met vier a vijf crypto munten.



Ik ben geen promoter van crypto maar het is er dus NL zou zakelijk gewoon services kunnen geven. Nu mis je alles.