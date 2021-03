Noorwegen blokkeert verkoop Rolls-Royce-dochter aan Russen

OSLO (ANP/RTR) - Noorwegen verbiedt Rolls-Royce om een Noors dochterbedrijf in scheepsmotoren aan een Russische onderneming te verkopen. Volgens de Noorse minister van Justitie Monica Mæland kleven er te veel risico's voor de nationale veiligheid aan de voorgenomen transactie.

Rolls-Royce maakte vorige maand bekend het Noorse Bergen Engines te willen verkopen aan TMH, een Russische fabrikant van treinlocomotieven en ander materieel voor spoorvervoer. Na onderzoek heeft de Noorse regering deze beoogde transactie tegengehouden. Mæland stelt dat het verbod nodig is omdat TMH uit een land komt waarmee Noorwegen geen samenwerking heeft op het vlak van veiligheid.

Met de vorige maand aangekondigde verkoop had Rolls-Royce 150 miljoen euro willen ophalen. Het Britse concern heeft hard geld nodig om de coronacrisis door te kunnen komen. Rolls-Royce, dat onder andere vliegtuigmotoren maakt, is hard geraakt door de malaise die de coronapandemie in de luchtvaart heeft veroorzaakt en sloot 2020 af met een verlies van omgerekend 3,7 miljard euro.