Vliegmaatschappij moet bij staking ticket terugbetalen

LUXEMBURG (ANP) - Als een vlucht niet doorgaat of veel vertraging oploopt doordat de piloten staken moeten reizigers hun geld terugkrijgen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen zich niet beroepen op overmacht, vindt het Europees Hof van Justitie.

Het Luxemburgse hof boog zich over de weigering van de Scandinavische vliegmaatschappij SAS om tickets te vergoeden na een pilotenstaking voor een betere cao in 2019. SAS voerde aan dat de staking een "uitzonderlijke omstandigheid" was en dat zij er niets aan kon doen.

Dat is het hof niet met SAS eens. Stakingen horen nu eenmaal bij salarisonderhandelingen en zijn dus niet "uitzonderlijk". Bovendien was het geen wilde staking, maar was de actie door de vakbeweging aangekondigd. Dan kan een luchtvaartmaatschappij zich voorbereiden en de schade beperken. Of er tijdig met de ontevreden werknemers uitkomen, brengt het hof in herinnering.