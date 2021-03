'Nederland profiteert ook van coronasteunpakket Joe Biden'

Gek, ik kom nog uit een tijd waarin overheidsfinanciën op orde moesten zijn. Blijkbaar een volledig achterhaald concept. Nu wordt er feest gevierd in goede en slechte tijden. De laatste keer dat de Amerikaanse federale overheid een overschot had op haar begroting was in 2001... 20 jaar geleden. Sindsdien lopen de tekorten alleen maar op, met dit jaar nieuwe records. Je vraagt je toch af wanneer de wal het schip doet keren.