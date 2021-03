'WeWork verliest miljarden door corona en mikt op beursgang'

LONDEN (ANP) - De verhuurder van kantoorruimten WeWork leed vorig jaar een verlies van 3,2 miljard dollar doordat het zijn deelwerkplekken over de hele wereld moest sluiten vanwege de coronapandemie. Dat onthulde de onderneming in een poging om 1 miljard dollar aan nieuwe investeringen en een beursnotering te krijgen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

In een document aan potentiële investeerders staat dat het verlies op jaarbasis iets lager uitviel dan de 3,5 miljard dollar een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat het bedrijf zijn uitgaven terugschroefde van 2,2 miljard dollar in 2019 naar 49 miljoen dollar vorig jaar. Verder bleek uit het document dat de krant inzag, dat de bezettingsgraad van de wereldwijde portefeuille is gedaald tot 47 procent eind 2020 van 72 procent aan het begin van het jaar, voordat de crisis toesloeg.

Het bedrijf zegt via een fusie met een special purpose acquisition company, of spac de gang naar de beurs te willen maken. Dat is een lege beurshuls die als doel heeft om in een bedrijf te investeren. Bij de beursgang van WeWork wordt gemikt op een waardering van 9 miljard dollar, inclusief schulden.

WeWork is naar verluidt in gesprek met BowX Acquisition, een spac-investeringsfonds dat in augustus 420 miljoen dollar ophaalde. BowX heeft voormalig basketbalster Shaquille O'Neal als adviseur en wordt geleid door Vivek Ranadivé, de oprichter van softwareconcern Tibco. Bij een beursgang via de achterdeur is doorgaans een minder uitgebreide controle. Ook investeerders in een spac weten vooraf niet waar ze in investeren.

De waardering van WeWork nu is veel lager dan het prijskaartje van 47 miljard dollar dat in 2019 aan de onderneming hing. Toen het bedrijf destijds een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte de toenmalig topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.

Eerder dit jaar kwam een einde aan de voortslepende juridische strijd tussen investeerder SoftBank en Neumann, waarmee een beursgang een stap dichterbij kwam. SoftBank had eerder beloofd om 3 miljard dollar te investeren in WeWork als onderdeel van een reddingsplan voor het bedrijf. Maar toen bleek dat niet aan alle voorwaarden was voldaan, ging er een streep door de overeenkomst. De zaak werd geschikt.