'Ziekte en hoge sterfte onder zalm in Schotse kwekerijen'

Gelijk welk dier is gevoelig aan stres en voeding

Men kan niet streng genoeg zijn hieromtrent .

Maar lobby's omzeilen de controle .

De voeding vermindert zienderogen van kwaliteit en dit moeten we opvangen door medicatie .

Geld primeert ,het vaccin had men echt wereldwijd kunnen opschalen .

Het is oorlog tegen het virus en de staten hadden de farma een verplichting moeten opleggen om dit vaccin op te schalen .

Nogmaals ,geld is veel belangrijker dan een mensenleven