'Ziekte en hoge sterfte onder zalm in Schotse kwekerijen'

NIJMEGEN (ANP) - Zalmen in Schotse kweekvijvers leven in slechte omstandigheden, waardoor ze allerlei ziektes, parasieten of misvormingen hebben of vroegtijdig doodgaan. Dat stelt dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) die onderzoek heeft gedaan.

Onderzoekers van CIWF inspecteerden 22 Schotse kwekerijen en filmden onderwater op kwekerijen van de vijf grootste producenten die samen 96 procent van alle Schotse zalm produceren. De beelden zijn schokkend, stelt CIWF.

"Zalmen die een oog missen of stukken uit hun lichaam, waarvan de huid weggegeten wordt door zeeluizen. De beelden gaan door merg en been. Zalmen zijn intelligente dieren, met gevoel en emoties, zo moeten we hen ook behandelen", stelt directeur Geert Laugs van CIWF Nederland.

De organisatie roept de Schotse overheid op een rem te zetten op de groei van de zalmindustrie. Schotland is de op twee na grootste zalmproducent in de wereld met zo’n 165.000 ton (circa 38 miljoen dieren) per jaar en het exporteert naar meer dan vijftig landen, waaronder Nederland. Gekweekte zalm is de meest gegeten vis in Nederland. Naast ruim 66.000 ton Noorse zalm importeerde Nederland in 2019 ruim 1000 ton Schotse zalm, dat zijn ongeveer 200.000 dieren.

Zalmen zijn van nature trekdieren en leggen in hun leven duizenden kilometers af. In de kwekerijen leven ze in kooien dicht op elkaar en zwemmen ze doelloos rondjes. De omstandigheden zijn zo slecht dat soms wel een kwart van de dieren de slachtleeftijd niet haalt, stelt CIWF.

"We moeten uiteindelijk toe naar een einde aan deze industrie: wilde, migrerende dieren in kooien opsluiten en de oceanen verder leegvissen om hen te voeren met wilde vis is pure waanzin", aldus Laugs.