Pensioenfonds ABP gaat KPN helpen bij aanleg glasvezel in dorpen

Erg zwak dat KPN dit niet zelf doet inderdaad. Wat is er nu gecreëerd: extra complicatie in het bedrijf qua overname maar ook qua operatie, plus als glasvezel zo winstgevend is, waarom doe je het dan niet helemaal zelf. Skip het dividend en ga ervoor om er een groeibedrijf van te maken. Dat dividend keer je over vijf jaar dan namelijk 1,5x zo hoog uit als de investeringen achter de rug zijn en het cash je uit de glasvezels spuit. Jammer.