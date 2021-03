Pensioenfonds ABP gaat KPN helpen bij aanleg glasvezel in dorpen

ROTTERDAM (ANP) - KPN krijgt hulp van pensioenfonds ABP om de aanleg van glasvezel in bijna duizend dorpen en kleine woonkernen jaren eerder mogelijk maken. Samen investeren ze ruim 1 miljard euro in een versnelling van de uitrol van het glasvezelnet.

In november kondigde KPN aan dat het de komende jaren 3,5 miljard euro steekt in verdere digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. In een periode van vijf jaar moeten ongeveer 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van glasvezel worden voorzien.

Door de samenwerking met het ABP kan de uitrol van glasvezel in andere gebieden worden versneld. Het gaat om bijna 700.000 aansluitingen in dorpen zoals Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Zij krijgen nu voor eind 2026 glasvezel ter vervanging van de verbinding via koper. Ook worden meer dan 200.000 adressen op circa 1400 bedrijventerreinen nu jaren eerder dan gepland aangesloten.

Eind 2026 heeft zo’n 80 procent van alle huishoudens in Nederland glasvezel via KPN of via het samenwerkingsverband met ABP. Dat gaat via een zogeheten joint venture die voor de helft in handen is van KPN en voor de andere helft van APG, de pensioenuitvoerder van ABP. Ook daarna blijft KPN zich naar eigen zeggen inzetten om heel Nederland van supersnel internet te voorzien.

Voor ABP is de deal ook interessant, legt bestuurslid Menno Snel van het grootste pensioenfonds van Nederland uit. "Deze samenwerking levert ons fonds een aantrekkelijk rendement op en draagt zo bij aan een goed pensioen van onze deelnemers." Snel wijst erop dat de samenwerking met KPN komende jaren niet alleen veel glasvezelaansluitingen oplevert maar ook meer dan duizend banen. Er zijn namelijk veel mensen nodig om alle aansluitingen aan te leggen.