Coronamaatregelen zitten opbrengsten Hornbach Nederland dwars

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in Nederland veel last gehad van de lockdownmaatregelen. Dat de winkels op 15 december dicht moesten, drukte de omzet in het slotkwartaal van het gebroken boekjaar. Daarmee werden de goede prestaties van de eerste drie kwartalen volgens algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland volledig tenietgedaan.

De Nederlandse vestigingen waren in het laatste kwartaal van het boekjaar, dat liep tot en met februari, twee van de twaalf weken geopend voor consumenten. In andere Europese landen waren er geen beperkingen of was de lockdown minder streng. Daardoor bleven de resultaten van de vijftien bouwmarkten in Nederland achter bij die in andere landen. Hornbach is in negen landen actief en telt in totaal 163 vestigingen.

Moederbedrijf Hornbach Group zag volgens voorlopige cijfers de omzet vorig jaar met dik 15 procent stijgen tot 5,5 miljard euro. In Duitsland stegen de opbrengsten met ruim 18 procent tot 2,6 miljard euro. In de andere Europese landen was sprake van een groei van bijna 13 procent tot krap 2,5 miljard euro.

Doe-het-zelfartikelen

Verder verwacht Hornbach dat het bedrijfsresultaat, ondanks de uitdagingen en de extra kosten die werden gemaakt vanwege de pandemie, met 40 procent zal zijn gestegen tot 325 miljoen euro. De definitieve cijfers, de jaarrekening en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar worden op 27 mei gepubliceerd. Cijfers over Nederland werden niet afzonderlijk vermeld.

De Goede vertelt wel dat vorig voorjaar de vraag naar doe-het-zelfartikelen in Nederland explosief toenam. "Als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis moesten doorbrengen, ontstond een ware klusrage", legt de directeur uit. "Die trend zette door in kwartaal twee en drie. De opgebouwde buffer is als sneeuw voor de zon verdwenen in kwartaal vier. Helaas is er momenteel, bij aanvang van het nieuwe boekjaar, nog steeds geen zicht op een volledige heropening."