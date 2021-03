Exporteurs rekenen op omzetstijging na coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - Het merendeel van de Nederlandse exporteurs verwacht dit jaar hun omzet te kunnen laten groeien nadat ze vorig jaar tijdens de coronacrisis juist met een omzetdaling te maken hadden. Dat is een van de uitkomsten van een jaarlijks onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Gemiddeld wordt op een omzetgroei van 9 procent gerekend.

Vorig jaar nam de omzet van exporteurs met gemiddeld 5 procent af. Voordat de coronapandemie uitbrak rekende de sector nog op een groei van 8 procent, maar dat moesten ze bijstellen toen de wereldhandel in eerste instantie stil kwam te liggen. Ondanks een vlot herstel, was er veel minder capaciteit voor luchtvracht en stegen de kosten voor zeevracht ook aanzienlijk. Een derde van de bedrijven wist overigens de omzet te laten groeien vorig jaar, onder meer door de coronacrisis die meer vraag naar bepaalde producten opleverde.

Directeur Bart jan Koopman van evofenedex benadrukt dat er nog wel de nodige onzekerheid in de markt zit. "Het is nog onduidelijk hoe groot de structurele schade en de onvermijdelijke faillissementsgolf zullen zijn als de overheidssteun wordt losgelaten." Het is wat de ondernemersvereniging betreft dus cruciaal om exporteurs te ondersteunen als zij hun bedrijf weer doorstarten.

Het grootste deel van de omzet van Nederlandse exporteurs, ruim twee derde, behalen ze in de eurozone. Daar ziet driekwart van de exporteurs de komende tien jaar dan ook de meeste kansen. Duitsland is de grootste handelspartner, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar betraden veel minder exporteurs (31 procent om 41 procent) nieuwe markten dan in 2019. Ook dit jaar neemt dat vermoedelijk af. Ruim een kwart van de bedrijven heeft plannen in die richting.