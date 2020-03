Democraten blokkeren steunpakket VS opnieuw

In Europa verschijnt thans licht aan de horizon en in de VS gaat deze deal er komen omdat de komende dagen het aantal besmettingen nog flink zal stijgen.



Democraten denken politiek gewin te kunnen behalen door wat te zeveren over meer geld naar de zorg, maar dat is symboolpolitiek en ik vraag me af of dit in hun voordeel werkt. Al 2x in het nieuws: Democraten blokkeren snelle financiële redding. Niet goed! Dus morgen zal het steunpakket worden aangenomen naar verwachting..