LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal gaat een hoogoven in Indiana Harbor in de Verenigde Staten en een in Dofasco, Canada, tijdelijk stop zetten. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf is dat nodig vanwege de coronacrisis. Daardoor is de vraag in de markt stevig teruggevallen.

De onderneming voerde in verband met de virusuitbraak vorige week al productieverlagingen door in haar fabrieken in Europa. ArcelorMittal USA is van plan om samen te werken met de vakbond United Steelworkers om personeel in Noord-Amerika tijdelijk op een andere manier aan het werk te houden.