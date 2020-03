Koersverliezen Wall Street lopen terug

Gepubliceerd op | Views: 1.346

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in de min, maar de koersverliezen waren niet meer zo sterk als eerder op de dag. Beleggers probeerden op waarde te schatten of de Amerikaanse autoriteiten genoeg doen om de economische pijn van het nieuwe coronavirus te verzachten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 2,8 procent lager op 18.651 punten. Eerder op de dag zakte de graadmeter nog even bijna 5 procent in de min, waardoor de Dow alle koerswinst sinds de verkiezing van president Donald Trump tot Amerikaans president in 2016, kwijt was. De brede S&P 500 zakte daarnaast 2,8 procent tot 2240 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 6757 punten.

Het sentiment op Wall Street werd onder meer gesteund door een nieuw steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie. Maar door het uitblijven van een akkoord in de Amerikaanse politiek over een omvangrijk steunpakket werd de vrees voor een wereldwijde recessie als gevolg van de coronapandemie toch weer verder aangewakkerd.

Boeing

Boeing stond opnieuw in de belangstelling met een plus van ruim 7 procent. De vliegtuigbouwer schort het dividend op en stopt met aandeleninkopen om zijn buffers te beschermen. Ook is besloten om de productie in Puget Sound voorlopig stil te leggen. De crisis heeft de luchtvaartsector zeer hard geraakt en het aandeel Boeing is sinds begin februari met 70 procent gekelderd. Overigens plakte zakenbank Goldman Sachs een koopadvies op Boeing door de verwachting dat het bedrijf het ergste achter de rug heeft.

Autobouwer Ford Motor (min 1,4 procent) liet weten fabrieken in onder meer India en Zuid-Afrika stil te leggen vanwege de uitbraak. Eerder werden al fabrieken in Noord-Amerika en Europa op slot gegooid. Woninginrichter Bed Bath & Beyond sluit het grootste deel van zijn winkels de komende twee weken en zakte bijna 9 procent. Speelgoedfabrikant Hasbro kondigde verder aan dat het eerste kwartaal vrij goed verliep en dat achterstanden in leveringen in april ingelopen zullen zijn. Hasbro won een kleine 13 procent.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0729 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 22,55 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 26,33 dollar per vat.