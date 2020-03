JAB mag van Brussel volledige controle over Douwe Egberts krijgen

Gepubliceerd op | Views: 203

BRUSSEL (AFN) - Investeerder JAB Holding mag de volledige zeggenschap krijgen over koffie- en theefabrikant Jacobs Douwe Egberts (JDE). Dat heeft de Europese Commissie besloten. Volgens Brussel roept de voorgenomen overname geen mededingingsbezwaren op.

JAB had al de controle over JDE, samen met levensmiddelenconcern Mondelez International. Onlangs werd JDE samengevoegd met Peet's Coffee en de investeerder zou overwegen de gecombineerde koffie- en theeactiviteiten naar de beurs te brengen, mogelijk in Amsterdam. Door de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, ging dat plan op de plank.

JDE was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door investeerder JAB. Later werden de koffieactiviteiten van het Amerikaanse Mondelez overgenomen, wat resulteerde in de naam Jacobs Douwe Egberts.