Amerikaanse winkelketen breidt uit vanwege corona

GOODLETTSVILLE (AFN) - De Amerikaanse discountwinkelketen Dollar General gaat tot eind volgende maand 50.000 mensen aannemen. Het bedrijf kondigde dat aan vanwege de hoge vraag van de Amerikaanse consument naar huishoudelijke producten.

Dollar General heeft 16.368 winkels in 45 staten. Daarnaast heeft het bedrijf 22 distributiecentra en een eigen vrachtvloot. Driekwart van de Amerikaanse bevolking woont volgens het bedrijf vijf mijl (8 kilometer) van een vestiging. Momenteel heeft de winkelketen 143.000 werknemers.

De stap van Dollar General is opvallend. Veel bedrijven schrappen juist banen nu de coronapandemie in steeds grotere delen van de Verenigde Staten toeslaat. Het merendeel van de 50.000 banen die Dollar General creëert is tijdelijk, maar het bedrijf zinspeelt dat het verder wil groeien en mogelijk een deel van de nieuwe werknemers langdurig aan het werk kan houden.