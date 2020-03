Staalproductie wereldwijd steeg in februari

Gepubliceerd op | Views: 741

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie lag in februari 2,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de internationale brancheorganisatie World Steel Association (worldsteel).

De 64 bij Worldsteel aangesloten landen waren samen goed voor een productie van 142,4 miljoen ton staal. Meer dan de helft daarvan kwam uit China (74,8 miljoen ton). Dit land voerde de productie met 5 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Ook in Japan en India werd meer staal geproduceerd.

In de Verenigde Staten steeg de productie met 3 procent. In Brazilië ging het om een daling van 1,3 procent. In Europa was het beeld gemengd.