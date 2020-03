Hasbro komt coronacrisis voorlopig goed door

Gepubliceerd op | Views: 381

PAWTUCKET (AFN) - De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro lijkt de huidige coronacrisis goed door te komen. Topman Brian Goldner van de maker van speelgoed als Transformers, My Little Pony, Play-Doh en Nerf zei dat het bedrijf de financiën goed op orde heeft. Het eerste kwartaal van dit jaar presteert de onderneming volgens hem "vrij goed", zo zei hij op nieuwszender CNBC.

Volgens Goldner is de productie van speelgoed in China, waar de fabrieken door het coronavirus wekenlang dicht waren, langzamerhand weer terug op de normale niveau's. Hij verwacht achterstanden in leveringen in april ingelopen te hebben.

Hasbro zal volgens Goldner niet tornen aan aandeelhoudersbeloningen zoals dividenduitkeringen. Ook van ontslagen zal volgens hem geen sprake zijn.