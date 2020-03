Coronacrisis drukt op beurzen, AEX zakt ruim 3 procent

Gepubliceerd op | Views: 1.833

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten maandag flinke verliezen zien, na de stevige winstbeurt afgelopen vrijdag. De minnen liepen in de loop van de ochtend wel iets terug. Door het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een omvangrijk steunpakket voor de grootste economie ter wereld werd de vrees voor een wereldwijde recessie als gevolg van de coronapandemie verder aangewakkerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort voor het middaguur 3,1 procent in de min op 418,45 punten. De MidKap daalde 3,7 procent tot 575,33 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 3,7 procent. De beurs in Milaan verloor 3,2 procent.

Ahold Delhaize (plus 2,9 procent) vormde een lichtpuntje in de AEX. De supermarktbranche draait als een van de weinige sectoren op volle toeren vanwege de virusuitbraak. Shell werkte een eerder verlies weg en won 1,1 procent. Het olie- en gasconcern snijdt in de kosten en verlaagt de investeringen vanwege de coronacrisis en de lage olieprijzen. Bovendien schrapt Shell de aandeleninkoop om een financiële buffer te hebben in onzekere tijden. Ook de Franse concurrent Total (plus 3,7 procent) staakt het aandeleninkoopprogramma.

Restaurants

Uitzender Randstad raakte 7 procent kwijt na het schrappen van het dividend. Philips daalde 2,6 procent. Het zorgtechnologieconcern gaat de productie van medische ventilatoren flink verhogen om aan de sterke vraag van ziekenhuizen te voldoen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die terugkeerde naar de AEX, verloor 5,6 procent. Maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl kreeg door de sluiting van de horeca veel nieuwe aanmeldingen, maar zag ook veel restaurants verdwijnen van zijn platform. Chiptoeleverancier ASMI, die ook promoveerde naar de hoofdindex, daalde 6 procent. Het bedrijf wil Benjamin Loh benoemen tot opvolger van topman Chuck del Prado.

Medicijn

In de MidKap zakte Intertrust 3 procent. De financieel dienstverlener heeft naar eigen zeggen nog geen groot omzetverlies geleden als gevolg van de virusuitbraak. Biotechbedrijf Pharming, dat promoveerde naar de MidKap, klom 4,4 procent. Het bedrijf voorziet geen problemen voor de levering van zijn belangrijkste medicijn Ruconest. In Parijs daalde Airbus 0,6 procent. De vliegtuigbouwer keert geen dividend over 2019 uit en trekt zijn vooruitblik in.

De euro was 1,0675 dollar waard, tegen 1,0673 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 22,49 dollar. Brentolie kostte 4,4 procent minder op 25,79 dollar per vat.