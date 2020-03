Baggeraar Van Oord: 2019 was uitdagend jaar

Gepubliceerd op | Views: 613

ROTTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord heeft een uitdagend 2019 achter de rug. De onderneming uit Rotterdam had naar eigen zeggen te kampen met lastige omstandigheden op haar belangrijkste markt, het baggeren.

De omzet zakte vorig jaar met 12 procent tot ruim 1,6 miljard euro. Bij de baggertak zag Van Oord de inkomsten dalen naar 690 miljoen euro van 852 miljoen euro in 2018. De aanbestedings- en gunningsvolumes waren aanzienlijk lager dan een jaar eerder, aldus het bedrijf. Bij de offshore windactiviteiten zakten de opbrengsten eveneens, maar bij de divisie voor pijpleiding- en installatieprojecten op zee ging de omzet iets omhoog. Ook bij het Nederlandse bedrijfsonderdeel klom de omzet.

De nettowinst halveerde naar 46 miljoen euro, van 92 miljoen euro in 2018. Ook het bedrijfsresultaat viel lager uit. Er worden maatregelen genomen om winstgevende groei te herstellen. Van Oord had een orderboek ter waarde van 3,6 miljard euro eind vorig jaar. Het bedrijf kreeg in 2019 voor 1,6 miljard euro aan opdrachten binnen.

De vooruitzichten voor de lange termijn zijn goed, aldus Van Oord. Het bedrijf gaat in de coronacrisis op verzoek van opdrachtgevers door met projecten zolang dat mogelijk is.