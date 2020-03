Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Personeel van prijsvechter Transavia ziet tijdelijk af van de winstdeling over 2019 die zou worden uitgekeerd. Het is één van de noodmaatregelen die de maatschappij die hard wordt geraakt door het nieuwe coronavirus is overeengekomen met vakbonden om de crisis het hoofd te bieden, meldt FNV.

Naast uitstel van de winstdeling is ook afgesproken dat personeel vakantiedagen inzet, in ruil voor baangarantie én inkomenszekerheid voor een periode van drie tot zes maanden. Het pakket aan noodmaatregelen geldt zowel voor werknemers in vaste dienst als met een tijdelijk contract, aldus FNV.

Personeel zal volledig doorbetaald worden door Transavia. De maatschappij doet op haar beurt een beroep doet op een tegemoetkoming in de loonkosten, via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Vanaf maandag voert Transavia tijdelijk geen reguliere vluchten meer uit. Alle vliegtuigen staan aan de grond en worden alleen ingezet om gestrande passagiers in het buitenland op te halen.