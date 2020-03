Gepubliceerd op | Views: 1.209

AMSTERDAM (AFN) - Shell neemt een verstandig besluit door in de kosten te snijden en minder te investeren vanwege de coronacrisis en de lage olieprijzen als gevolg van een prijzenoorlog. Dat zei ING in een reactie op het nieuws.

Shell wil de operationele kosten met 3 miljard tot 4 miljard dollar per jaar terugbrengen. Daarnaast is het bedrijf nu van plan dit jaar 20 miljard dollar te investeren in plaats van de eerder geplande 25 miljard dollar en wordt ook het werkkapitaal "aanzienlijk" verlaagd. Shell maakt zijn huidige aandeleninkoopprogramma nog af, maar volgende rondes gaan voorlopig niet door.

ING zegt dat de stappen niet verrassend zijn, gezien vergelijkbare maatregelen bij andere grote oliebedrijven. Het dividend is volgens de bank niet in gevaar. Het advies voor Shell staat op hold, met een koersdoel van 30 euro. Shell noteerde maandag omstreeks 10.30 uur een min van 3,6 procent op 11,43 euro.