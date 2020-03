'Japan staat voor extra miljardensteun economie om coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 241 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/RTR) - Japan staat naar verluidt op het punt om omgerekend 128 miljard euro in de economie te pompen om de coronacrisis in te dammen. Dat geld is onderdeel van de eerdere belofte van de Japanse premier Shinzo Abe om met een "enorm" stimuleringsplan voor de economie te komen.

Volgens ingewijden staat Japan op het punt obligaties uit te geven waarmee de uitgaven aan stimuleringsplannen deels gedekt worden. "We moeten grote, krachtige economische en fiscale maatregelen bedenken die de enorme omvang van de klap van de coronavirusuitbraak opvangen", zei Abe maandag tegen het parlement. Hij hintte op maatregelen die verder reiken dan in de financiële crisis die in 2008 de kop opstak na de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers.

Ook de Bank of Japan zou klaarstaan met extra stimuleringsmaatregelen, na een eerder pakket aan maatregelen die werden aangekondigd. De maatregelen moeten onder meer banenverlies voorkomen en de economie aanjagen.