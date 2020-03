'Prijs aandeel Basic-Fit nu te laag'

Ik ben lid en ga NIET opzeggen. Waar zou ik heen moeten? de concurrent is óók gesloten.



Thuis sporten probeer ik wel, maar is niks. Binnen een kwartier verveel ik me al, en ik heb er amper toestellen voor. Daarbij wil ik ook wat contacten (praten) met andere sporters.



Zodra Basicfit weer opengaat, over 2 maanden?, sta ik vooraan om weer aan mijn conditie te werken. Net als heeeeel veel anderen.



Door 'nu' in te stappen, sport je maanden of jaren gratis door de koersstijging die onherroepelijk weer gaat komen.