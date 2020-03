Gepubliceerd op | Views: 308

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Truckmaker Traton, het bedrijf achter onder meer de merken Scania en MAN, heeft zijn financiële doelen voor dit jaar ingetrokken. De Volkswagen-dochter vindt het vanwege de coronacrisis onmogelijk om een betrouwbare inschatting te maken. Verschillende fabrieken van Traton zijn inmiddels gesloten vanwege de pandemie.

Traton kwam maandag met zijn jaarverslag over 2019. Dat jaar leverde de onderneming 206.000 vrachtwagens. De omzet steeg met 4 procent tot 26,9 miljard euro. Daarbij ging het bedrijfsresultaat met een kwart omhoog tot 1,9 miljard euro. Scania was daarbij de grootste melkkoe voor Traton, maar ook bij MAN was sprake van groei. Het rendement van Traton steeg met 7 procent.

Traton haalt ongeveer twee derde van zijn inkomsten uit Europa. Sinds halverwege vorig jaar was al sprake van een afkoelende markt. Daarom hield Traton voor dit jaar al rekening met een daling. Bij MAN zou ook een enorm banenverlies gepland staan.