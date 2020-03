'Uitstel patiëntenselectie Galapagos rationele keuze'

Gepubliceerd op | Views: 2.483 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Het pauzeren van de selectie van kandidaten voor een proef met Galapagos-geneesmiddel filgotinib, is een rationele stap om de veiligheid van patiënten te waarborgen, menen analisten van KBC Securities. Patiënten met ernstige ontstekingsaandoeningen gebruiken vaak middelen die hun immuunsysteem onderdrukken en zijn daarom vatbaarder voor het nieuwe coronavirus.

De stap heeft gevolgen voor een aantal klinische tests met filgotinib. Naar verwachting zullen onder meer onderzoeken naar de bruikbaarheid van het middel bij de behandeling van de ziekte van Crohn, athritis psoriatica en de oogontsteking uveïtis en een test om te beoordelen of het gebruik van het middel veilig is voor de testikels vertraging oplopen.

De marktvorsers vinden dat Galapagos relatief zwaar is getroffen in de correctie, maar blijven ook voorzichtig. Er staan resultaten op de rol van een aantal risicovolle fase 2-tests. KBC meent dat een negatief resultaat in de huidige uitdagende omstandigheden gevolgen kan hebben voor de manier waarop beleggers naar het aandeel kijken. KBC houdt daarom vast aan zijn hold-rating met een koersdoel van 189 euro.

Het aandeel Galapagos stond maandag rond 09.40 uur 5,7 procent lager op 136,25 euro.