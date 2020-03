'AkzoNobel kan profiteren van Britse vraag'

Gepubliceerd op | Views: 946 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Verfreus AkzoNobel kan profiteren van de groeiende vraag naar verf in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven analisten van Morgan Stanley in een notitie. Ze wijzen op positieve verkoopresultaten de voorbije tijd, waarbij de Britse markt voor Akzo geldt als groot en winstgevend.

Volgens gegevens van marktonderzoeker GfK is de verfverkoop in het Verenigd Koninkrijk met bijna 13 procent gestegen op jaarbasis. Onduidelijk is hoe lang de grotere Britse vraag naar verf zal aanhouden, maar het kan de bezorgdheid onder beleggers over een dalende vraag in Europa enigszins wegnemen, aldus Morgan Stanley.

In tegenstelling tot China, waar de meeste renovatiewerkzaamheden door aannemers uitgevoerd worden, is in Europa en het Verenigd Koninkrijk sprake van een relatief grote markt voor doe-het-zelf-bedrijven.

Morgan Stanley hanteert het advies overweight op Akzo. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.25 uur 2 procent in de min op 48,15 euro. Daarmee was het één van de minst slecht presterende aandelen in de AEX-index.