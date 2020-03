Sluiting winkels Primark kost miljoenen per maand

Gepubliceerd op | Views: 721

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De sluiting van alle winkels van de Britse kledingketen Primark vanwege de coronacrisis zorgt voor een maandelijks omzetverlies van 650 miljoen pond, omgerekend 705 miljoen euro. Dat meldde moederconcern Associated British Foods.

Primark heeft vestigingen in Europa, waaronder in Nederland, en in de Verenigde Staten. Er worden geen bestellingen meer geplaatst bij toeleveranciers. AB Foods verklaarde dat maatregelen worden getroffen om de crisis het hoofd te bieden en dat de kosten tegen het licht worden gehouden.

Primark is goed voor meer dan de helft van de winst van AB Foods, dat ook actief is in de kruideniers- en suikersector.