Vastned kan gevolgen corona nog moeilijk inschatten

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Vastned kan nog geen goede inschatting maken van de gevolgen van het nieuwe coronavirus op zijn resultaten. Het bedrijf denkt in een goede positie te zijn om de huidige crisis het hoofd te bieden en te profiteren van het herstel van de markt zodra de situatie weer normaliseert.

Winkels en horeca in Frankrijk, Spanje en België moeten verplicht dicht, net als de Nederlandse horeca. Daarnaast merkt Vastned dat verschillende huurders in Nederland vrijwillig de deuren sluiten. Tegelijkertijd zijn er door verschillende overheden steunmaatregelen aangekondigd. Vastned kijkt daarom van geval tot geval of huurders hulp nodig hebben en in welke vorm.

Het vastgoedfonds schuift alle niet-noodzakelijke investeringen op de lange baan. Ook probeert het bedrijf de operationele kosten terug te dringen. Verder geeft het bedrijf aan nog een ongebruikte kredietfaciliteit van 118,9 miljoen euro te hebben, terwijl de schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald 62,5 miljoen euro bedragen.