Airbus versterkt financiën vanwege virus

Gepubliceerd op | Views: 476 | Onderwerpen: luchtvaart

TOULOUSE (AFN) - Vliegtuigbouwer Airbus heeft zijn financiële positie versterkt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het bedrijf heeft onder meer besloten het dividend over 2019 toch niet uit te keren en vult tekorten in de pensioenpot voorlopig niet meer aan. Ook heeft de onderneming zich verzekerd van nieuwe leningen met een waarde van 15 miljard euro.

Airbus besloot ook zijn vooruitblik voor dit jaar terug te trekken omdat moeilijk te voorspellen is hoe de situatie zich ontwikkelt. De luchtvaartsector wordt hard getroffen door de coronacrisis, die onder meer reisbeperkingen met zich meebrengt. Luchtvaartmaatschappijen hebben daardoor vliegtuigbestellingen geannuleerd of uitgesteld.

Wel hervat Airbus de productie en assemblage in fabrieken in Frankrijk en Spanje. Daar moesten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen vanwege het virus. Eerder moest de Europese vliegtuigbouwer een fabriek in het Chinese Tianjin al tijdelijk sluiten, maar die ging vorige maand alweer open.

Met een testvlucht met een A330-800 vanuit Tianjin bracht Airbus afgelopen weekeinde zo'n 2 miljoen gezichtsmaskers naar Europa. De komende dagen heeft het bedrijf meer vluchten gepland met in China gemaakte maskers. Die worden gedoneerd aan met name Frankrijk en Spanje.