Angst handelsoorlog houdt beurzen in greep

Begrijp ik het goed dat de aex de hele trumprally niet heeft meegedaan, want we staan nu op het niveau van een aantal jaar geleden na het oplossen vd griekse crisis. Toen stond dow jones op 17000 en aex ca 510. Nu staat wallstreet alsgevolg vd trumprally mbt belastinggervorming op 24000 en aex staat op 520...Nu moet aex inleveren als gevolg vd trumpwar en wallstreet daalt nauwelijks hoewel het hun war is tussen china, waar europa zelfs voordeel uit kan halen want china gaat in de eu boodschappen doen ipv vs. Lijkt wel dat wallstreet wel de lusten (aandelen stijgen skyhigh, zonder deugdelijke winstgroei) wilt maar niet de lasten en europa moet op de blaren zitten vd geklier van Trump. Waarom moeten wij zoveel inleveren terwijl wallstreet ca 40 procent hoger staat dan destijds en wij maar 2 procent. Niet vergeten dat fed aan.het afremmen is terwijl wij hoge economische groei hebben bij superlage rentes...zijn onze europese bedrijven gezien de stand vd aex maar paar procenten meer waard geworden en in usa zijn bijna 50 procent gestegen...Wat heeft dit met beleggen te maken, zoals de daling op onze beurzen alsgevolg van smoelemboek FB die slordig omging met privacy. Zal unilever en ahold philips asml ing nu minder winst maken door die onzin van hen? Wanneer kunnen wij overgaan tot orde vd dag dat we kijken naar verwachte koerswinstverhoudinhen en dividend rendementen...onze fondsen staan extreem laag gewaardeerd tov wallstreetfondsen die maar 2 procent dividend geven en.onze fondsen geven ca 4 procrnt dividend met uitschieters van 5 en 6 procent...hoe kan je nu nog aandelen usa kopen als hun marktrente bijna gelijk staay als de gemiddelde dividend en bij ons staat marktrente op ca 0,6 procent bij 5 procent dividend!!!