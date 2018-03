Voorzichtig herstel op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.314

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag, in tegenstelling tot andere beurzen wereldwijd, met kleine plussen aan de laatste sessie van de week begonnen. Dit na de stevige koersval een dag eerder toen beleggers zich nerveus toonden door de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De zorgen werden een dag lager op Wall Street enigszins terzijde geschoven.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,4 procent hoger op 24.048 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,3 procent hoger op 2650 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7175 punten.

Chipmaker Micron Technology kwam met beter dan verwachte resultaten. Analisten van Citigroup wezen echter op de verslechtering van de prijsontwikkelingen bij geheugenchips. Het aandeel verloor 4,5 procent. Sportartikelenproducent Nike profiteerde van beter dan verwachte resultaten in de afgelopen maanden. Het aandeel won 3,6 procent.

Verder stonden supermarktketens Kroger en Target in de belangstelling na berichten over vermeende fusiegesprekken. Andere media ontkenden dat er sprake was van onderhandelingen. Het aandeel Kroger won 2,5 procent terwijl Target 1,1 procent steeg.