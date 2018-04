PARIJS (AFN) - De Franse Altice-dochter SFR kende een goede start van het jaar. Dat heeft Alain Weill, topman van Altice Frankrijk, gezegd tegen persbureau Reuters. SFR gold de afgelopen tijd juist als een divisie waar veel problemen waren.Volgens Weill was begin dit jaar sprake van een kentering. De cijfers zijn volgens hem ,,veel beter en geruststellend''. Hoe de resultaten in het eerste kwartaal precies zijn uitgepakt, wordt pas in mei bekendgemaakt. De Altice-directeur zei verder dat hij overtuigd is van een verbetering van de commerciële prestaties van de groep.In het laatste kwartaal van 2017 liet de winstgevendheid bij Altice Europa al een sterkere verbetering zien, terwijl de opbrengsten licht daalden. Met name bij de Franse tak viel de winst een stuk hoger uit dan analisten vooraf hadden geraamd, ondanks een omzet die ook daar afnam.Het kabel- en telecomconcern staat al enige tijd onder druk door zorgen over de enorme schuldenlast van het bedrijf. Altice zette tevens zijn goed draaiende Amerikaanse tak op eigen benen, zodat die kan blijven groeien zonder geremd te worden door de financiële zorgen rond het moederbedrijf.