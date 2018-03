'Daling Wall Street houdt aan'

Gepubliceerd op | Views: 1.144

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen vrijdag naar verwachting met verliezen aanvangen. Daarmee krijgt de koersval van donderdag een verder vervolg. Reden voor de neergang is de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump kondigde donderdag extra importheffingen tegen de Aziatische grootmacht aan, hetgeen beleggers nerveus maakt.

Trump wil nog eens voor 60 miljard dollar aan importheffingen op Chinese producten doorvoeren. Daarnaast gelden voor de import van staal en aluminium vanaf vrijdag heffingstarieven van respectievelijk 25 en 10 procent. Onder meer de Europese Unie is voorlopig vrijgesteld van de staalheffingen. China kondigde inmiddels aan met tegenmaatregelen te zullen komen.

De uitzonderingspositie voor onder meer de Europese Unie zette donderdag de koersen van staalbedrijven in de VS onder druk. Verder zal Facebook blijvend de aandacht op zich gericht weten. De problemen bij Facebook drukten ook de koersen van andere techbedrijven.

Chipmaker Micron Technology kwam met beter dan verwachte resultaten. Analisten van Citigroup wezen echter op de verslechtering van de prijsontwikkelingen bij geheugenchips. Het bedrijf staat voor een lagere opening.

NXP

Branchegenoot Qualcomm maakte bekend de aanmeldingstermijn voor de overname van het Nederlandse NXP wederom te verlengen. De aanmeldtermijn werd al meerdere keren uitgesteld. Aandeelhouders krijgen nu tot en met 2 april de gelegenheid op het bod van in totaal zo'n 44 miljard dollar in te gaan.

Het aandeel van sportartikelenproducent Nike profiteert mogelijk van beter dan verwachte resultaten in de afgelopen maanden. Nike verhoogde de omzet dankzij meer verkopen buiten Noord-Amerika. Vooral in China deed het merk het goed. Belastingwijzigingen zorgden er voor dat onder de streep een tekort van 921 miljoen dollar resteerde.

Verliezen

Verder zullen de ogen gericht zijn op Dropbox. De cloudopslagdienst maakt zijn debuut op technologiebeurs Nasdaq.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag met flink verliezen. De Dow-Jonesindex sloot donderdag 2,9 procent lager. Die daling van 724 punten zorgde voor een eindstand van 23.957,89 punten. De brede S&P 500 daalde 2,5 procent tot 2643,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,4 procent, tot 7166,68 punten.