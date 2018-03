Qualcomm verlengt aanmeldtermijn NXP weer

Gepubliceerd op | Views: 270

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - Chipgigant Qualcomm geeft aandeelhouders van de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors opnieuw meer tijd om hun stukken aan te melden. Ze krijgen nu tot en met 2 april de gelegenheid op het bod in te gaan. De aanmeldtermijn werd al meerdere keren verlengd.

Qualcomm maakte eind 2016 bekend NXP over te willen nemen voor 110 dollar per aandeel. Dat komt neer op een totaalbedrag van circa 39 miljard dollar, exclusief schulden. Vorige maand verhoogden de Amerikanen hun bod op NXP naar zo'n 44 miljard dollar.

Tegelijk verlaagde Qualcomm het percentage van de aandelen dat aangemeld moet worden om de overname succesvol te laten zijn naar 70 procent. Sinds het verhoogde bod weet Qualcomm zich verzekerd van de steun van partijen die samen een belang van 28 procent in de voormalige chipdivisie van Philips hebben.

De afgelopen periode was Qualcomm zelf in een overnamestrijd verwikkeld met Broadcom. De Amerikaanse overheid verbood die overname echter omdat de nationale veiligheid in het geding zou zijn.