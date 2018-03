Handelsoorlog wordt het niet. Maar het is wel duidelijk dat de VS degene is die het kortste touwtje trekt. Ik vind het altijd wel grappig om dit soort figuren als Trump aan te horen, ze beginnen hun rede met "Noord Korea is de duivel" en eindigen met "Wij gaan ons land isoleren van de wereld, naar het voorbeeld van Noord Korea".



Kapitalisme blablabla, democratie blablabla (ondertussen manupuleren via facebook), en wat voeren ze in: de meest traditionele vorm van communisme.



De Verenigde Staten worden onder Trump het tweelingbroertje van Noord Korea op het Amerikaans continent.