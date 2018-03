S&P negatiever over vooruitzichten Curaçao

Gepubliceerd op | Views: 419

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is negatiever geworden over de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Curaçao. Het ratingbureau vindt dat de economische en budgettaire onzekerheid in het Caribische land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is toegenomen.

Het gaat de rekenmeesters van S&P vooral om de toekomst van de grote olieraffinaderij op het Curaçaose schiereiland Isla. Die wordt al jaren gerund door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela, maar Curaçao wil na 2019 met een andere partij in zee gaan. De regering leek er al uit met Guangdong Zhenrong Energy, maar een voorlopig akkoord met de Chinezen werd eerder dit jaar geschrapt.

Als het werk bij de raffinaderij in 2020 zou stilvallen, dan heeft dat waarschijnlijk grote economische gevolgen voor Curaçao. De rekenmeesters zijn verder wel tevreden over het in hun ogen stabiele en democratische politieke systeem van de eilandstaat.

Curaçao behoudt voorlopig zijn kredietwaardigheid van A- bij S&P. De bijbehorende prognose gaat omlaag van stabiel naar negatief. De negatieve verwachting betekent dat de kans op een lagere rating voor Curaçao is toegenomen.