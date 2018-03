Gepubliceerd op | Views: 147

PRAAG (AFN/BLOOMBERG) - Petr Kellner, een van de rijkste mannen van Oost-Europa, gaat in de regio serieus de strijd aan met telecomreuzen als Vodafone en Deutsche Telekom. Via zijn investeringsfonds PPF Group was hij al actief in Tsjechië. Met de overname van de Hongaarse, Bulgaarse, Servische en Montenegrijnse telecomactiviteiten van het Noorse Telenor wil hij zijn greep op de sector in de regio verstevigen.

PPF betaalde de Noren 2,8 miljard euro voor de divisies. Het bedrijf, dat van oorsprong actief is op het gebied van vermogensbeheer, verzekeren en onroerend goed, waagde zich vijf jaar geleden op de telecommarkt met het inlijven van de Tsjechische divisie van Telefónica. Sinds die overname is de winst van het onderdeel sterk verbeterd. De aandelen zijn in de tussentijd vier keer meer waard geworden.

Volgens kenners zal de aanpak van PPF in de markten die het nu betreedt agressiever en behendiger zijn dan die van de Noren. De investeerder zal naar verwachting organisaties stroomlijnen en nieuwe diensten introduceren om klanten te trekken. Daarmee bindt hij serieus de strijd aan met de gevestigde namen, zo is de verwachting.