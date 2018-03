Damrak blijft in greep handelsoorlog

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is vrijdag lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het rood na de stevige verliezen een dag eerder. De vrees voor een handelsoorlog tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China bleef de markten in zijn greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de min op 524,13 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 788,15 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Bijna alle 25 fondsen in de AEX gingen omlaag. Grootste daler was staalfabrikant ArcelorMittal met een verlies van 1,8 procent. In de MidKap sloot metalengroep AMG de rij met een min van 2,7 procent. Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de toegenomen actviteit op de markten en was de enige stijger met een plus van 2,8 procent.