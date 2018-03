Verkoop Shell-belang Iraaks veld definitief

Gepubliceerd op | Views: 574

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell verkoopt zijn belang van 20 procent in het Iraakse olieveld West Qurna 1 aan het Japanse Itochu. Berichten over de verkoop deden eerder al de ronde en het was wachten op de gebruikelijke goedkeuring. Shell ontvangt voor een bedrag van 406 miljoen dollar (329 miljoen euro). Ook de schuld van 144 miljoen dollar is onderdeel van de overeenkomst.

Het West Qurna 1-olieveld wordt momenteel beheerd door ExxonMobil en is goed voor een dagelijkse productie van zo'n 405.000 vaten. De deal wordt naar verwachting binnen enkele dagen afgerond. Volgens Shell heeft de deal geen invloed op overige Iraakse activiteiten van de olie- en gasreus. Shell heeft onder meer een belang in Basrah Gas Company.