Het is wel goed dat China aangepakt word het moet gewoon eerlijke handel zijn als je als een buitenlands bedrijf niet binnen mag komen en wel octrooi mag geven om er in te komen dat kan gewoon niet

Kijk alleen maar op internet wat er er gedumt word , kijk maar naar de winkels als leegloop,

omdat dat het veel goedkoper in nederland komt

en als ons geld voor een het moderniseren is voor het leger ,

laat het dan maar in europa