'Beurzen in ban van handelsoorlog'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag naar verwachting flink lager. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken lager te beginnen. De vrees voor een handelsoorlog tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China blijft de markten in de greep houden.

China overweegt om eigen maatregelen te nemen tegen het Amerikaanse voornemen om de importheffingen voor Chinees staal en aluminium te verhogen. Het land heeft een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld waarvan mogelijk de importheffingen worden verhoogd.

Op het Damrak maakt NIBC zijn rentree. De Haagse zakenbank heeft de prijs van zijn beursgang vastgesteld op 8,75 euro per aandeel. Dat is aan de onderkant van de voorgestelde bandbreedte. De introductieprijs geeft NIBC een waardering van bijna 1,3 miljard euro.

B&S

B&S debuteert op de beurs in Amsterdam. De prijs van de beursgang van distributeur en groothandel is vastgesteld op 14,50 euro per aandeel en ligt daarmee ook aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte. De volledige waarde van B&S komt bij die prijs uit op 1,2 miljard euro.

Aan het overnamefront liet ArcelorMittal weten een nieuwe poging te wagen om het financieel geplaagde Indiase staalconcern Essar Steel in te lijven. Het in Amsterdam genoteerde staalbedrijf zegt in een nieuwe biedronde mee te zullen dingen, nadat een eerder bod was verworpen. Het bedrijf trok daarbij op met de Japanse branchegenoot Nippon Steel.

Op de beurzen in het Verre Oosten werden vrijdag forse verliezen geleden. De Nikkei in Tokio kelderde 4,5 procent. Vooral de bedrijven met een grote blootstelling aan China gingen in de uitverkoop na de extra importmaatregelen van de Verenigde Staten tegen de op een na grootste economie ter wereld.

Europa

De Europese beurzen gingen donderdag al flink omlaag door het dreigende handelsconflict. De AEX-index sloot 1,6 procent in de min op 527,68 punten en de MidKap zakte ook 1,6 procent, tot 797,38 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent. In New York kregen de beurzen een nog hardere dreun met verliezen tot 2,9 procent.

De olieprijzen zaten in de lift nadat Saudi-Arabië liet weten dat de productiebeperkingen van de OPEC en Rusland tot in 2019 zouden kunnen worden voortgezet. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 65,02 dollar. Brentolie klom 0,9 procent tot 69,50 dollar per vat.

De euro was 1,2343 dollar waard, vergeleken met 1,2310 dollar een dag eerder. Beleggers zochten hun heil verder in goud. De prijs van het edelmetaal klom tot het hoogste niveau sinds 7 maart.