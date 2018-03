Ricoh waarschuwt voor verlies

Gepubliceerd op | Views: 233

TOKIO (AFN) - De producent van onder meer kantoorelektronica Ricoh denkt het huidige boekjaar, dat loopt tot april, af te zullen sluiten met een verlies. Eerder voorzag het Japanse bedrijf nog quitte te spelen. Vooral stevige afschrijvingen in de nasleep van overnames in de Verenigde Staten drukken het resultaat.

Ricoh lijfde een paar jaar geleden onder meer Ikon Office Solutions en IT-bedrijf Mindshift in. Voor die overnames ziet Ricoh zich nu genoodzaakt een voorziening te treffen. De vooruitzichten voor de omzet bleven ongewijzigd.

Volgens mediaberichten zou het bedrijf ook zijn bedrijfsvoering willen stroomlijnen. Ricoh wil in de komende maanden naar verluidt duizenden banen schrappen. Een groot deel van de banen verdwijnt via de verkoop van de logistieke tak in Japan.