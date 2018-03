Arcelor zal nieuwe poging voor Essar wagen

Gepubliceerd op | Views: 399 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN) - ArcelorMittal zal een nieuwe poging wagen om het financieel geplaagde Indiase staalconcern Essar Steel in te lijven. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf zegt in een nieuwe biedronde mee te zullen dingen, nadat een eerder bod was verworpen. Het bedrijf trok daarbij op met de Japanse branchegenoot Nippon Steel.

Eerder kwamen al berichten naar buiten dat het biedingsproces voor Essar Steel zou worden heropend. Er zouden twijfels zijn geweest over de geschiktheid van de biedingen van Arcelor en concurrent VTB, omdat niet aan de regels zou zijn voldaan.

Arcelor heeft zelf nog geen officieel bericht ontvangen over het biedproces.