Nikkei keldert door vrees handelsoorlog

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan ging vrijdag hard onderuit. Vooral de bedrijven met een grote blootstelling aan China gingen in de uitverkoop na de extra importmaatregelen van de Verenigde Staten tegen de op een na grootste economie ter wereld. Ook elders in het Verre Oosten werden forse verliezen geleden door de vrees voor een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio kelderde 4,5 procent tot 20.617,86 punten. De hoofdindex zakte daarmee tot het laagste niveau sinds begin oktober vorig jaar. Robotmaker Fanuc en de chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron, die veel producten verkopen in China, raakten tot bijna 6 procent kwijt.

Een duurdere Japanse yen drukte daarbij op de grote exportbedrijven van het land. Automaker Toyota zakte 3,6 procent en technologieconcern Sony daalde 2,7 procent. De Japanse yen wordt in onrustige tijden als een veilige haven beschouwd. Ook goud zat in de lift. De prijs van het edelmetaal klom tot het hoogste niveau sinds 7 maart.

Donald Trump

De beurs in Shanghai leverde 3,6 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 3,2 procent. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan naast de staalheffingen voor maximaal 60 miljard dollar aan importheffingen in te voeren op Chinese producten. China heeft al aangegeven terug te zullen slaan. Het land heeft een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld waarvan mogelijk de importheffingen worden verhoogd.

In Zuid-Korea, dat is uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, zakte de Kospi 3 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 2 procent kwijt.