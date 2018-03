Grote verliezen op Aziatische beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.649 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De Aziatische beurzen stonden vrijdag diep in het rood. De vrees voor een handelsoorlog tussen de economische grootmachten China en de Verenigde Staten zorgde voor spanningen bij beleggers.

De Nikkei-index in Tokio stond ongeveer een half uur voor de slotbel 4,7 procent in de min op 20.580,92. De Kospi in Seoul zakte bijna 3 procent en de All Ordinaries in Sydney speelde 2 procent kwijt. De Hang Seng in Hongkong kende een verlies van 3 procent.