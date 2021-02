Grote investeerders willen eerlijke verdeling coronavaccins

Yep, de rijke westerse wereld trekt even 20.000 miljard dollar uit om een paar miljoen van onze geliefde hoogbejaarde opa's en de oma's nog een jaartje of 2 extra te gunnen. Met datzelfde geld kun je ook een half miljard straatarme medemensen in de derde wereld landen (jonge kinderen en jonge gezinnen) definitief uit de armoede trekken. Daarmee red je dan 100x zo veel levens....



Maar daar hebben we geen geld voor over.