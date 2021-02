Grote bank HSBC wil bijna helft minder kantoren door thuiswerk

In ons landje niet veel anders, Sloterdijk Amsterdam staat leeg, niet alleen die 15 fancy hotels op het stationsplein, je kunt er gewoon langs de weg parkeren.



De laatste jaren zijn er daar al veel kantoren omgetoverd tot hotels, of dit ooit weer opgevuld gaat worden!



De leegstand omtoveren tot kleine, betaalbare woon-units? oh nee, dat mag niet van de haag, dan krijgen we overaanbod en gaan de prijzen zakken, dat is zeker geen beleid, eerder het knechten van het klootjesvolk.