Grote bank HSBC wil bijna helft minder kantoren door thuiswerk

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De grote Britse bank HSBC is van plan op de langere termijn het gebruik van kantoorruimte met 40 procent te verlagen omdat vanwege de coronapandemie veel meer thuis wordt gewerkt. Dat maakte de grootste bank van Europa bekend bij de publicatie van zijn cijfers.

HSBC telt wereldwijd ongeveer 226.000 werknemers, 85 procent van hen is in staat om thuis te werken, aldus de bank. Om dit mogelijk te maken werden tienduizenden laptops en andere thuiswerkspullen aan het personeel verstrekt. Het bedrijf gaf aan dat zijn hoofdkantoor in het Londense financiële zakendistrict Canary Wharf behouden blijft, maar elders in de Britse hoofdstad wordt gekeken naar het beëindigen van huurovereenkomsten voor kantoorruimte als contracten aflopen. De maatregelen zullen ook helpen met het verlagen van kosten.

"De coronapandemie heeft ons geleerd dat veel functies effectief kunnen worden uitgevoerd buiten kantoor", stelt HSBC. Ook bij andere grote Britse banken zoals Standard Chartered zal meer werk vanuit huis worden gedaan. In Nederland zouden grote bedrijven zoals verzekeraar Aegon en postbezorger PostNL plannen hebben om kantoren te sluiten nu meer vanuit huis wordt gewerkt.