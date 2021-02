'Winkels willen personeel later dit jaar gratis laten overwerken'

Hoe vervelend het ook is ... vele bedrijven zijn al weken en weken dicht, waarbij medewerkers thuis zitten. Voor niemand een fijne situatie. Maar we gaan nu al steggelen over hoe we de situatie weer op gaan bouwen. Onder het mom van ... medewerkers van de getroffen ondernemingen komen alleen in beweging indien er betaald gaat worden. Wees verdomme blij dat je aan het einde van de rit überhaupt nog betaald werk hebt.



Wellicht is het de FNV nog niet opgevallen, maar de NOW dekt niet 100 % van de loonkosten.